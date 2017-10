VIDEO Girona - Real Madrid 2-1/ Gazdele au intors scorul in patru minute - Echipa lui Zidane se afla la opt puncte distanta fata de lider

Pentru Real a marcat Isco, in minutul 12, iar pentru Girona au punctat Stuani '54 si Portu '58.Dupa zece partide jucate in campionatul Spaniei, echipa lui Zinedine Zidane a inregistrat sase victorii, doua remize si doua infrangeri si se gaseste pe locul trei in clasament, cu 20 de puncte. Lider este rivala Barcelona, care are un avans de opt puncte.Gratie succesului cu Real, Girona a acumulat 12 puncte si a urcat pana pe locul 11.Getafe - Real Sociedad 2-1Tot duminica se mai joaca meciurile Eibar - Levante, Malaga - Celta Vigo, iar intalnirile Espanol - Betis Sevilla si Las Palmas - Deportivo sunt programate luni.1. Barcelona 28 puncte2. Valencia 243. Real Madrid 204. Atletico Madrid 205. Sevilla 196. Villarreal 17