​VIDEO Athletic Bilbao - Barcelona 0-2/ Catalanii s-au indepartat la opt puncte de Real Madrid

Lionel Messi a deschis scorul in minutul 36, iar Paulinho a inchis tabela in minutul 90+2.Echipa lui Ernesto Valverde are un parcurs excelent in campionat, cu noua victorii si o remiza. Athletic Bilbao ramane cu o sigura victorie in ultimele sapte etape din La Liga.Alaves - Valencia 1-2Atletico Madrid - Villarreal 1-1Athletic Bilbao - Barcelona 0-2Sevilla - Leganes 1-2Meciurile Getafe - Real Sociedad, Girona - Real Madrid, Eibar - Levante, Malaga - Celta Vigo se disputa duminica. Intalnirile Espanol - Betis Sevilla si Las Palmas - Deportivo sunt programate luni.1. Barcelona 28 puncte2. Valencia 243. Real Madrid 20 (- un joc)4. Atletico Madrid 205. Sevilla 196. Villarreal 17 etc.