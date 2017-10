​Liga 1: ACS Poli Timisoara - Astra Giurgiu 2-1/ Prima victorie dupa sase etape

Gazdele au deschis scorul prin Alexandru Munteanu (37), dupa ce Astra a ramas in zece oameni in urma eliminarii camerunezului Anatole Abang (30), pentru fault dur asupra lui Marius Croitoru, care nu a mai putut continua meciul.Antrenorul Astrei, Edi Iordanescu a fost trimis in tribuna pentru proteste vehemente la adresa arbitrului, dupa ce Valentin Cretu (Poli), care avea cartonas galben, a comis un fault si nu a fost eliminat. Tehnicianul a refuzat initial sa paraseasca banca tehnica, dar a revenit apoi asupra deciziei si a urcat in tribuna.Astra a egalat dupa pauza, prin Silviu Balaure (59), dar Poli a marcat golul victoriei in min. 71, cand Sebastian Mailat a sutat de la peste 30 de metri, balonul a lovit bara transversala si a intrat in plasa din portarul Plamen Iliev.In tur, Astra s-a impus cu 3-0.Poli nu mai castigase de sase etape, in care inregistrase doua egaluri si patru esecuri.Astra a ajuns la sase etape fara victorie, avand doua egaluri si patru infrangeri.ACS Poli Timisoara: Curileac - Cretu (Ciucur '46), Bocsan, Melinte, Tiganasu - Vasvari, Croitoru (Curjuric '34) - Munteanu (Doman '72), Soljici, Mailat - Abraw. Antrenor: Ionut PopaAstra Giurgiu: Iliev - Belu, Erico da Silva, Polczak, Al. Stan - Takayuki, R. Moise - Nyuiadzi (Gheorghe '70), Al. Ionita II (Marquinhos '56), Balaure (Radunovic '78) - Abang. Antrenor: Edward IordanescuCartonasa galbene: Cretu '26, Melinte '77, Soljici '87 / Abang '24, '33, Nyuiadzi '28, Iliev '38, Polzcak '90+4Cartonas rosu: Abang '33Meciul a fost arbitrat de Sebastian Coltescu ajutat de Adrian Ghinguleac si Ciprian Dansa.Rezerva a fost Andrei Chivulete, iar observatori Florin Hincu si Imilian Serbanica.Sursa foto: captura soccerstand.com