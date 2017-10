VIDEO AC Milan - Juventus 0-2/ Seara lui Higuain

Pentru Milan, actualul sezon ramane unul foarte slab, cu doar 16 puncte acumulate in 11 etape, dupa ce in vara au fost facute investitii de aproximativ 200 de milioane de euro.In clasamentul din Serie A, Napoli si Juventus au cate 28 de puncte, in timp ce Inter are 26. AC Milan se zbate la mijlocul ierarhiei, cu zestrea de doar 16 puncte (locul 8, insa ar putea sa mai coboare dupa celelalte meciuri ale etapei).