CFR Cluj, eliminata din Cupa Romaniei de FC Botosani, dupa executarea loviturilor de departajare

Liderul Ligii I, CFR Cluj, a fost eliminata din Cupa Romaniei, de FC Botosani, dupa executarea loviturilor de departajare. In jocul din 16-imile competitiei, disputat la Botaosani, cele doua echipe au fost la egalitate, scor 1-1, dupa 120 de minute. FC Botosani s-a calificat in optimi dupa ce s-a impus la loviturile de departajare, cu scorul de 3-2.

Clujenii au deschis scorul, prin Omrani, in mintul 42. Gazdele au egalat in repriza a doua, prin Rodriguez, in minutul 69.

La penaltiuri, Muresan si Omrani au marcat pentru clujeni. Au ratat Dan Nistor, Paun si Deac. La FC Botosani, au marcat Tarnovan, Morutan si Rodriguez, ratand numai Bordeianu.

Utlmul meci din saisprezecimile Cupei Romaniei, Aerostar Bacau - FC Dinamo, se va disputa tot joi, de la ora 21.00.