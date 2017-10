CS Universitatea Craiova va inaugura noul stadion pe 10 noiembrie, cu Slavia Praga

''Pe 10 noiembrie, de la ora 20,00, Stiinta primeste vizita campioanei Cehiei, o echipa care isi retraieste perioada de glorie dupa preluarea de catre un consortiu chinez de renume mondial'', anunta clubul craiovean.In 2016, Slavia Praga a fost preluata de gigantul CEFC China Energy. Rezultatele investitiilor masive s-au simtit imediat: Slavia a devenit campioana a Cehiei in sezonul 2016-2017, dupa 8 ani de seceta. A fost al 18-lea titlu de campioana al viitoarei adversare a Universitatii, care mai are in palmares si 7 cupe ale Cehiei. In acest moment, Slavia Praga se afla pe locul 2 in campionat, dupa Viktoria Plzen, si conduce grupa din Europa League din care mai fac parte Villarreal, Astana si Maccabi Tel Aviv.Pe 2 noiembrie 2017, Slavia Praga implineste 125 de ani de existenta, ceea ce face sa fie unul dintre cluburile cu cea mai mare traditie din Europa si din lume.Universitatea anuntase de miercuri ca inaugurarea noului stadion ''Ion Oblemenco'' va avea loc in compania campioanei Cehiei, dupa ce nu s-a reusit finalizarea formalitatilor pentru ca pe noua arena sa aiba loc partida de campionat cu FCSB de duminica, programata astfel sa se desfasoare la Drobeta-Turnu Severin.