​VIDEO Victorii categorice pentru Juventus si AC Milan; Napoli ramane lider in Serie A

Napoli, lider in Serie A

Au marcat: Taarabt '4, Izzo '76 / Mertens '14, '30, Zukanovic '60 (autogol)Vlad Chiriches a fost integralist la oaspeti.Au marcat: Berbardeschi '14, Dybala '23, Higuain '65, Cuadrado '70 / Paloschi '34Au marcat: Birsa '61 / Suso '36, Cesar '42 (autogol), Calhanoglu '55, Kalinic '64Au marcat: Freuler '50, Ilicic '59, Kurtic '75Au marcat: Lulic '50 (autogol) / Milinkovic-Savic '4, Lulic '29In minutul 18, oaspetii au ratat un penalti prin Immobile.Stefan Radu a fost integralist si a primit un cartonas galben in minutul 72.Au marcat: Pavoletti '9, '90+5 / Iemmello '90+4 (penalti)In minutul 16, gazdele au ratat un penalti prin Sau.George Puscas a fost rezerva la Benevento.Au marcat: Benassi '29, Simeone '66, Babacar '75 (penalti)Ianis Hagi a fost rezerva la Fiorentina.A marcat: Perotti '10 (penalti)Bogdan Lobont a fost rezerva la gazde, iar la Crotone Adrian Stoian a intrat pe teren in minutul 80.A marcat: Barak '321. Napoli 28 puncte2. Inter 263. Juventus 254. Lazio 255. AS Roma 21 (- un joc)6. Sampdoria 17 (- un joc)