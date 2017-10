FCSB a invins cu scorul de 6-1 Sanatatea Cluj si s-a calificat in optimile Cupei Romaniei

Formatia FCSB a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 6-1, echipa Sanatatea Cluj, intr-un meci din 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, si s-a calificat in optimile competitiei, potrivit news.ro.



Golurile invingatorilor au fost marcate de Dennis Man '17, '22 (penalti), Daniel Benzar '32, William de Amorim '44, Vlad Achim '58 si Ianis Stoica '90+2.

Pentru Sanatatea Cluj a inscris Emanuel Negru '83.

In minutul 21, de la Sanatatea Cluj a fost eliminat Cristian Paul, pentru un hent in careu, faza in urma careia arbitrul Florin Andrei a acordat penalti pentru FCSB.

FCSB a evoluat in urmatoarea formula: A. Vlad - Pleasca, Larie (Ardelean '46), A. Jorge, M. Mihai - Achim, Szecui - Golofca (Ianis Stoica '60), D. Benzar, De Amorim - Man (Pacionel '46).

La meci au asistat 4.472 de spectatori.

Miercuri au mai obtinut calificarea in faza urmatoare ACS Poli Timisoara (1-0 cu ASU Politehnica), Astra Giurgiu (3-0 cu Concordia Chiajna), Hermannstadt (1-0 dupa prelungiri cu detinatoarea trofeului, FC Voluntari), CS Afumati (5-2 cu UTA Arad), Unirea Slobozia (4-0 cu ASA Targu Mures), Chindia Targoviste (1-0 cu Academica Clinceni), Gaz Metan Medias (2-1 cu Metaloglobus), Juventus Bucuresti (2-1 cu Dacia Unirea Braila) si FC Viitorul (4-2 cu CSM Scolar Resita).

Marti au acces in optimi CSM Poli Iasi (2-1 cu FC Arges), CS Mioveni (4-2 la loviturile de departajare cu ACS Petrolul 52), AS FC Universitatea Cluj (2-1 cu CS Stiinta Miroslava) si CSU Craiova (2-0 cu Sepsi Sfantu Gheorghe).

Meciurile AFC Botosani - CFR Cluj si CS Aerostar Bacau - Dinamo se disputa joi.