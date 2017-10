Stefan Radu si colegii sai de la Lazio au purtat tricouri cu chipul Annei Frank/ Scuzele vin dupa mesajele "fanii Romei sunt evrei"

Componentii echipei Lazio Roma, printre care se numara si Stefan Radu, au purtat tricouri cu chipul Annei Frank si cu mesajul: "Nu antisemitismului", miercuri seara, inaintea meciului din deplasare cu Bologna, din campionatul Italiei, potrivit news.ro.Aceste gesturi antisemite apartin fanilor din gruparile ultras ale rivalei Lazio.

Abtibildurile si sloganuri antisemite, cum ar fi "Fanii Romei sunt evrei", au fost descoperite, luni, pe panourile despartitoare din sticla, pe pereti si in toalete dintr-o sectiune a Stadionului Olimpic din Roma in care au stat suporterii echipei Lazio, la meciul de duminica, disputat de formatia la care evolueaza si Stefan Radu cu Cagliari, din etapa a IX-a a Serie A. Zona respectiva este cea destinata suporterilor echipei AS Roma, dar rivalii au ocupat-o pentru ca sectorul lor era inchis. Cele doua formatii din capitala Italiei impart arena Olimpico pentru meciurile de pe teren propriu.

Anne Frank s-a nascut in Germania, dar ea si familia ei au fost nevoiti sa fuga in Olanda pentru a scapa de nazisti. Ei au trait in camere ascunse intr-un imobil din Amsterdam, inainte de a fi descoperiti de ocupantii germani si deportati in lagare de concentrare. Anne Frank a murit, in februarie sau martie 1945, in lagarul de la Bergen-Belsen, la varsta de 15 ani.

Jurnalul ei, despre viata in casa din Amsterdam, unde a stat doi ani, intre 1942 si 1944, este o piesa centrala a literaturii Holocaustului, autoarea devenind o figura-simbol a victimelor nazistilor.