Cupa Romaniei: FC Voluntari (utima castigatoare a trofeului), eliminata in 16-imi

Golul a fost marcat de Razvan Dilbea, in minutul 97.FC Viitorul s-a calificat, miercuri, in optimi, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa CSM Scolar Resita. Golurile invingatorilor au fost marcate de Cristian Ene '5, '7, Alexandru Matan '13 si Ionut Vina '64. Pentru gazde au inscris Costin '85 si Liuba '90+1.ASA Targu Mures a fost invinsa in 16-imi de Unirea Slobozia, scor 4-0. Toate cele patru goluri au fost inscrise de Nelu Buca (minutele 9, 10, 16 si 25).Tot miercuri, CS Afumati a acces in optimi dupa 5-2 cu UTA Arad, Gaz Metan Medias a invins cu 2-1 Metaloglobus, Juventus Bucuresti s-a impus cu 2-1 in fata Daciei Unirea Braila si Chindia Targoviste s-a impus cu 1-0 in meciul cu Academica Clinceni.Partidele ASU Politehnica Timisoara - ACS Poli Timisoara, Concordia Chiajna - Astra si CS Sanatatea Cluj-Napoca - FCSB au loc de asemenea miercuri.Marti au acces in optimi CSM Poli Iasi (2-1 cu FC Arges), CS Mioveni (4-2 la loviturile de departajare cu ACS Petrolul 52), AS FC Universitatea Cluj (2-1 cu CS Stiinta Miroslava) si CSU Craiova (2-0 cu Sepsi Sfantu Gheorghe).Meciurile AFC Botosani - CFR Cluj si CS Aerostar Bacau - Dinamo se disputa joi.