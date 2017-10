​Liga 1: CSU Craiova vs FCSB se va disputa la Drobeta Turnu Severin

"La fix 50 de ani de la inaugurarea din 1967, Universitatea Craiova gazduieste Steaua duminica, 29 octombrie, in ultima partida a Stiintei de la Drobeta Turnu Severin. Desi toate partile implicate au muncit contra-cronometru pentru ca receptia stadionului sa se faca in termenul celor 5 zile de dinaintea urmatorului prevazut de ROAF pentru anuntarea schimbarii stadionului considerat , va anuntam cu regret, dar si cu un strop de bucurie ca nu le vom face onoarea marii inaugurari unor rivali, ca vom juca inca o data in vestul Olteniei, la Severin. Suntem siguri ca oltenii din Mehedinti, Dolj si din celelalte trei judete vor umple si stadionul de langa Dunare, duminica seara, asa cum l-ar fi umplut si pe cel de langa Jiu. Cat despre inaugurarea stadionului din Craiova, aceasta va avea loc impotriva campioanei Cehiei, Slavia Praga, la inceputul lunii noiembrie", se arata intr-un comunicat al oltenilor.Partida se va juca la Drobeta Turnu Severin. duminica, de la ora 20.45.