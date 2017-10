Buffon se gandeste la retragere la finalul sezonului

Portarul italian Gianluigi Buffon, de la Juventus Torino, in varsta de 39 de ani, a anuntat ca se gandeste sa se retraga la finalul sezonului. "Un an sau doi in plus nu ar schimba nimic", a declarat el, potrivit news.ro.



"Sunt foarte sigur de alegerea mea. Este ultimul meu sezon. Un an sau doi in plus nu ar schimba nimic", a declarat Buffon.

Totusi, in cazul in care Juventus ar castiga Liga Campionilor, Buffon ar fi tentat sa joace si in Supercupa Europei.

Buffon va implini 40 de ani in ianuarie. El are 173 de selectii in nationala Italiei.

Luni, Gianluigi Buffin (Juventus Torino) a fost ales cel mai bun portar al anului, el primind acest premiu la gala FIFA The Best, de la Londra.