Cristiano Ronaldo a primit pentru al doilea an consecutiv trofeul FIFA The Best

Internationalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a primit, luni, la gala FIFA de la Londra, pentru al doilea an consecutiv premiul The Best, acordat celui mai bun forbalist, potrivit news.ro.

Au mai fost finalisti pentru acest trofeu argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) si brazilianul Neymar (PSG).

"Le multumesc tuturor celor care m-au votat, si lui Neymar si lui Messi. Colegilor, antrenorului meu, presedintelui. Este un moment foarte important pentru mine. Este minunat sa fiu aici alaturi de acesti jucatori mari", a spus Ronaldo dupa primirea trofeului, aratandu-i pe cei care erau alaturi de el pe scena si au prezentat momentul, brazilianul Ronaldo si argentinianul Diego Maradona.

Cea mai buna jucatoare a fost aleasa olandeza Lieke Martens (Rosengard/FC Barcelona), ea depasindu-le in optiunile celor care au votat pentru aceasta categorie pe Deyna Castellanos (Venezuela - Santa Clarita Blue Heat) si Carli Lloyd (SUA - Houston Dash / Manchester City). La editia trecuta, in ianuarie 2017, la Zurich, castigatoare a fost Carli Lloyd.

Gala FIFA a fost prezentata de actorul Idris Elba si a inclus momente artistice sustinute de grupul Stomp si de trupa Kasabian. Inainte de decernarea premiilor, Idris Elba si-a facut selfie-uri cu Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo si Olivier Giroud.