Gino Iorgulescu, reales presedinte al LPF

Alegerile de luni au parut o simpla formalitate, fostul presedinte al LPF castigand detasat, cu 13 voturi pentru si doar unul singur impotriva.Noul mandat al lui Gino Iorgulescu (al doilea) va fi valabil pentru urmatorii cinci ani. Actualul presedinte al LPF era in functie din 14 noiembrie 2013, atunci cand ii luase locul lui Dumitru Dragomir.In varsta de 61 de ani, Gino Iorgulescu l-a avut contracandidat pe presedintele ACS Poli Timisoara, Sorin Dragoi, 52 de ani.Iorgulescu a facut cariera ca jucator la Sportul Studentesc, dar a mai evoluat si la Dunarea Giurgiu si Progresul. Dupa retragere, el a activat ca antrenor secund la echipa nationala, in mandatele selectionerilor Mircea Radulescu si Cornel Dinu, apoi a fost mai multi ani presedintele FC National, fosta Progresul, informeaza News.ro.Gino Iorgulescu este in functia de presedinte al LPF din 14 noiembrie 2013, cand l-a invins la ultimele alegeri pe Dumitru Dragomir, cu 11 voturi la 7. Dragomir conducea LPF de 17 ani. Dar cu o zi inaintea alegerilor, o intrunire a unor politicieni, intre care premierul de atunci Victor Ponta si vicepremierul Liviu Dragnea, cu zece conducatori ai unor cluburi din Liga I a pus capat "domniei" lui "nea Mitica" la liga.Inainte de alegeri, Iorgulescu a spus ca isi doreste un nou mandat si pentru ca majoritatea cluburilor din Liga I i-a cerut acest lucru. Cele mai importante realizari in mandatul incheiat luni sunt, in opinia lui, valoarea contractului de televizare a meciurilor si reducerea numarului de echipe din prima liga, ceea ce a facut competitia mai interesanta.Mandatul viitorului presedinte va fi de cinci ani si nu de patru, ca pana acum, dupa ce Statutul LPF a fost modificat in acest sens. O persoana nu poate avea mai mult de doua mandate la conducerea ligii, astfel ca pentru Iorgulescu acesta este ultimul mandat.