​Liga 1: FCSB - ACS Poli Timisoara 7-0/ Hat-trick pentru Gnohere - Echipa lui Nicolae Dica s-a apropiat la un punct de lider

Golurile victoriei au fost marcate de Gnohere '13, '34, '63, Coman '34, '48, Larie '61 si Tanase '85 (penalti).Gnohere a inceput recitalul de pe "Arena Nationala" in minutul 13, dupa o pasa de exceptie a lui Constantin Budescu, de la o distanta de peste 50 de metri. Florinel Coman a dublat avantajul ros-albastrilor in minutul 34, dupa o faza creata de Golofca. Cu patru minute inainte de pauza, Budescu a trimis din nou o pasa de geniu catre Gnohere, iar atacantul francez a marcat cu un sut superb din interiorul careului.Lansat foarte bine de Ovidiu Popescu, Florinel Coman a scapat singur spre poarta banatenilor, a sutat din interiorul careului, Straton a respins, mingea a revenit tot la Coman si si-a trecut in cont "dubla". Fostul jucator al Viitorului s-a aflat la primele goluri reusite in tricoul ros-albastru.In minutul 61, Larie a dus scorul la 5-0, cu o lovitura de cap, dupa o pasa din lovitura libera a lui Budescu. Gnohere a reusit hat-trick-ul in minutul 63, inscriind cu piciorul stang dupa ce a fost lansat de Filip. Florin Tanase a transformat un penalti acordat dupa un fault al lui Soljic chiar asupra sa si a inchis tabela in minutul 85."Baietii trebuie felicitati, am facut un joc foarte bun, cei de la Timisoara nu ne-au pus nicio problema pe faza defensiva. Ma bucur ca am profitat de sansa de a ajunge la un punct de CFR Cluj. Echipa arata din ce in ce mai bine si asta ma bucura. Jucatorii care au evoluat mai putin au aratat ca merita si daca se antreneaza bine, au sansa lor. Cu Craiova va fi foarte greu, joaca frumos si ofensiv. Mi-as dori sa jucam la Craiova. Ma bucur ca Gnohere a inteles ce vreau de la el, a dat dovada de profesionalism si a aratat ca daca muncesti, vin si rezultatele","Este cel mai urat rezultat din cariera mea de antrenor. Daca asa se prezinta jucatorii unei echipe de Divizia A, care acum trei-patru saptamani bateau pe Dinamo, cu CFR? Am incercat sa nu ne facem de ras, sa jucam cu curaj, dar nu au reusit sa faca acest lucru. Am introdus toti tinerii din lot, dar asta este. Este o serie negativa, echipa trece printr-o situatie grea, determinata de absenta multor jucatori. CFR se plangea ca nu are doi jucatori, la mine lipsesc cinci si suntem o echipa mica. Jucatorii sunt suparati pe ei, ca nu ne mai iese nimic, nu au nici noroc. Am relatii bune, de respect, cu primarul, apreciez ce vrea sa faca si nimic mai mult",FCSB: Nita - Enache, Balasa, Larie, J. Morais - Ov. Popescu, Filip (Tanase '67)- Golofca (Benzar '56), Budescu, Coman (Man '67) - Gnohere. Antrenor: Nicolae DicaACS Poli Straton - Harut (Damian '46), Soljic, Melinte, Ciucur - Vasvari, Artean - Munteanu, Curjuric (Birnoi '55), Mailat - Abraw (Oprea '67). Antrenor: Ionut PopaCartonase galbene: Benzar '80 / Artean '29, Soljic '78, '84Cartonas rosu: Soljic '84Arbitri: George Gaman -Vladimir Urzica, Daniel Mitruti - Adrian CojocaruLa meci au fost prezenti 4573 de spectatori.Astra Giurgiu - FC Voluntari 2-3FCSB - ACS Poli Timisoara 7-0Sursa foto: captura soccerstand.com