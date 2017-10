VIDEO Napoli - Inter 0-0/ Napoli ramane lider in Serie A

Napoli si Inter sunt singurele echipe neinvinse dupa noua etape disputate in Serie A. Echipa lui Maurizio Sarri a inregistrat opt victorii si o remiza, in timp ce Inter a reusit sapte victorii si a incheiat doua partide la egalitate.Meciurile Chievo Verona - Hellas Verona, AC Milan - Genoa, Atalanta - Bologna, Benevento - Fiorentina, SPAL - Sassuolo, Torino - AS Roma, Udinese - Juventus si Lazio Roma - Cagliari sunt programate duminica.1. Napoli 25 puncte (+ un joc)2. Inter 23 (+ un joc)3. Juventus 194. Lazio 195. Sampdoria 17