VIDEO Barcelona - Malaga 2-0/ Catalanii si-au consolidat primul loc in La Liga

Gerard Deulofeu, aflat la primul gol in tricoul Barcelonei, a marcat dupa o eroare mare de arbitraj. Oaspetii au cerut anularea golului dupa ce mingea a iesit in afara terenului inainte de centrarea lui Digne, in urma careia Deulofeu a marcat.Lionel Messi a inscris cu capul, in minutul 89, insa reusita sa a fost anulata pentru pozitie de ofsaid.Dupa noua etape disputate in La Liga, Barcelona are un bilant de opt victorii si o remiza. Catalanii au marcat 26 de goluri si au incasat doar trei.Barcelona - Malaga 2-0Valencia - Sevilla 4-0Betis - Alaves 2-0Levante - Getafe 1-1Meciurile Villarreal - Las Palmas, Celta Vigo - Atletico Madrid, Leganes - Athletic Bilbao si Real Madrid - Eibar sunt programate duminica, iar confruntarile Real Sociedad - Espanol si Deportivo La Coruna - Girona se vor disputa luni.1. Barcelona 25 puncte2. Valencia 213. Real Madrid 17 (- un joc)4. Atletico Madrid 16 (- un joc)5. Betis 166. Sevilla 16 etc.