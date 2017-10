Liga 1: FC Viitorul - CFR Cluj 1-0/ Eric, decisiv pentru campioana Romaniei

Unicul gol al partidei a fost marcat de Eric, in minutul 44, dintr-o lovitura libera de la aproximativ 25 de metri.CFR Cluj se afla a doua infrangere din actualul sezon al Ligii 1 si la a doua partida consecutiva fara gol marcat. In etapa precendenta, liderul clasamentului a remizat cu FC Botosani, scor 0-0.De partea cealalta, FC Viitorul a obtinut a treia victorie consecutiva in Liga 1 si se gaseste pe locul 6 in clasament, cu 23 de puncte."CFR Cluj este un adversar puternic, cu jucatori de experienta. Ne-am adaptat la adversar si cred ca am facut-o bine. Cicaldau cred ca a fost cel mai bun jucator de pe teren si il felicit. Eric e un jucator special, cum au fost toti decarii, un decar adevarat. El cu Budescu in momentul de fata fac diferenta","Asteptam mai multe de la baieti. In prima repriza nu prea au fost ocazii, dar cand ai un jucator ca Eric, pe care noi nu-l avem din pacate, el poate sa castige orice meci. N-as vrea sa vorbeasc de arbitraj, Viitorul a jucat excelent, n-as vrea sa le iau din merite. In repriza a doua am jucat mai bine. Puteam sa inscriem, dar nu am avut luciditate. La ultima faza am avut cea mai mare ocazie a meciului si cred ca un egal era echitabil, dar daca nu bagi mingea in poarta nu merita sa castigi. (...) Aveam prea multe puncte si in tur am facut prea multe, in retur nu o sa mai fie asa. Ii lasam pe Steaua, pe Craiova si pe Dinamo sa se bata la campionat, noi ne batem numai la play-off",El a precizat ca FC Viitorul se va lupta pentru titlu in Liga I daca va ajunge in play-off. "Am avut mai mult noroc in tur decat alte echipe, dar sunt foarte multe echipe care se bat la play-off", a mai afirmat Petrescu.FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rimniceanu - Lopez, Tiru, Hodorogea, Ganea - Cicaldau, Baluta, Vina (Twumasi '73) - Eric, Tucudean (Ghita '81), Chitu (De Nooijer '70).CFR Cluj (antrenor Dan Petrescu): Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Hoban (Nistor '64), Djokovic (Moutinho '54) - Peteleu (Paun '80), C. Deac, Culio - Balde.Cartonase galbene: Vina '54, Rimniceanu '90+2 / Deac '9, Vinicius '42, Culio '60, Hoban '61Arbitri: Sebastian Coltescu - Adrian Ghinguleac, Ciprian Dansa - Marian BarbuObservatori: Adrian Ionescu, Adrian Vidan.Tot sambata, Juventus Bucuresti a invins, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, si a obtinut prima victorie in actuala editie a Ligii I. Pentru Juventus au marcat Wallace 27' si Mazarache 59', iar pentru Sepsi a inscris Astafei 16'.*Sursa foto: captura soccerstand.com