Guardiola, dupa decizia Guvernului spaniol cu privire la Catalonia: "Este o zi foarte trista pentru democratie"

"Este o zi foarte trista pentru democratie. Credeam ca in secolul XXI nu se intampla astfel de lucruri, dar din nefericire s-au intamplat. Parlamentul catalan este mult mai vechi decat cel spaniol. Sunt foarte trist. Pana la urma oamenii au uitat ca ne doream sa votam. Ceea ce ne doream era sa ascultam poporul catalan. Si probabil nu si-ar fi dorit independenta. Sau da. Insa nu ne-au lasat nici sa facem asta. Este o zi foarte trista pentru democratie pentru ca singurul lucru pe care ni-l doream era sa votam si pentru ca vointa poporului este mai presus de orice lege, inclusiv de Constitutie. Este o zi foarte trista pentru toata Europa, pentru toata lumea", a spus Guardiola, potrivit Marca.Josep Guardiola, nascut in 1971 in Santpedor, in Catalonia, a jucat pentru FC Barcelona si a antrenat echipa catalana. In prezent, el este tehnicianul echipei Manchester City.Premierul spaniol Mariano Rajoy a anuntat, sambata, ca Guvernul de la Madrid isi va impune controlul direct asupra Cataloniei, prin aplicarea articolului 155 din Constitutie.Rajoy a spus ca aplicarea articolului 155 are patru obiective: garantarea legalitatii, revenirea la normalitate, revenirea economica si desfasurarea de alegeri in situatie de normalitate.El ar vrea desfasurarea cat mai rapida de alegeri, in urmatoarele sase luni.Masurile cerute de Rajoy trebuie puse in aplicare de Senatul spaniol, votul fiind programat la 27 octombrie.