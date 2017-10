Lionel Messi va primi o oferta pentru un contract pe viata la FC Barcelona

"Messi si-a prelungit contractul pentru patru ani, iar clubul ii va oferi un contract pe viata", a anuntat Grau, informeaza El Mundo Deportivo.El a raspuns astfel lui Pep Abad, numarul 41273 de pe lista de socios, care a cerut ca Messi sa primeasca un contract asemanator lui Andres Iniesta Conform actualului contract, valabil pana la 30 iunie 2021, argentinianul are o clauza de reziliere in valoare de 300 de milioane de euro.Messi a venit la Barcelona de la Newell's Old Boys in anul 2000, cand avea doar 13 ani. A debutat la prima echipa dupa trei ani, intr-un meci amical cu FC Porto. Primul meci in La Liga l-a disputat impotriva celor de la Espanyol, la varsta de 17 ani, evoluand de atunci in 13 sezoane pentru FC Barcelona.Alaturi de gruparea catalana, Messi a castigat 8 titluri de campion in La Liga, 4 trofee Champions Leagues, 5 Cupe ale Spaniei, 7 Supercupe ale Spaniei, 3 Supercupe ale Europei si de trei ori Cupa Mondiala a Cluburilor.La nivel individual, Lionel Messi a cucerit de cinci ori Balonul de Aur, un record.In actualul sezon, Messi a inscris 15 goluri (11 in La Liga, 3 in Champions League si un gol in Supercupa Spaniei) si a dat trei pase de gol.