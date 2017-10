Liga 1: Concordia Chiajna - CS U Craiova 1-2/ Oltenii au obtinut victoria in prelungiri

CS U Craiova a deschis scorul prin Alexandru Baluta (31'), iar Andrei Marc a egalat pentru Concordia in minutul 87. Martic (90+2') a stabilit scorul final cu un sut in vinclu, profitand de o greseala a lui Manasse.CS U Craiova e neinvinsa de sase etape, avand patru victorii (toate in deplasare) si doua remize. Concordia venea dupa patru victorii consecutive de la numirea antrenorului Ion Moldovan.Concordia Chiajna: Caparco - Albu, Manasse, Marc, Fota - Bucsa, Cristescu (Pena '81) - Gradinaru, Bawab (Bud '46), Bumba - Batin (Deaconu '74). Antrenor: Ion MoldovanCSU Craiova: Calancea - Martic, Tiago Ferreira, Kelic, Briceag - Mateiu, Datkovic, Screciu (Burlacu '89) - Gustavo, Baluta, Bancu (Roman '80). Antrenor: Devis Mangia.Cartonase galbene: Bucsa '58 / Briceag '24, Martic '90+3Arbitri: Marcel Birsan - Mircea Mihail Grigoriu, Mircea Orbulet - Dan Grigore BotescuObservatori: Constantin Stefan, Valentin Mateescu.*Sursa foto: captura soccerstand.com