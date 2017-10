Nicolae Dica: Am vrut un varf de atac mai mobil, l-am preferat pe Tanase titular. Gnohere a dat dovada de profesionalism  

Tehnicianul Nicolae Dica a declarat, joi seara, dupa meciul cu Hapoel Beer Sheva, scor 2-1, ca l-a preferat pe Florin Tanase titular in ofensiva deoarece voia un varf de atac mai mobil. Dica l-a inlocuit in repriza a doua pe Tanase cu Gnohere, care a adus victoria echipei bucurestene."S-a trait cu intensitate maxima. Am facut un joc bun, am inceput foarte bine, apoi am pierdut 2-3 mingi pe zona centrala. A doua repriza am jucat mai defensiv. Am vorbit cu Gnohere azi si i-am explicat de ce nu joaca de la inceput. L-am preferat pe Tanase titular, am vrut un varf de atac mai mobil, Tanase cu Budescu sa faca schimb de mingi si ca Bizonul sa intre a doua repriza, proaspat, sa reusim sa tinem mai mult de minge. Am facut un lucru bun. Bizonul a dat dovada de profesionalism", a spus Dica la Pro X.Nicolae Dica a precizat ca secretul succesului echipei sale este "munca si disciplina". "Asta le cer jucatorilor in fiecare zi. Au aratat pe teren acest lucru. Nu suntem singura echipa cu evolutii foarte bune 'n cupele europene si care in campionat mai scartaie", a mai spus el.Dica a mentionat ca FCSB va putea vorbi de primavara europeana abia daca se va impune si in partida de pe teren propriu cu Hapoel Beer Sheva. Formatia FCSB a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Hapoel Beer Sheva, intr-un meci din etapa a treia a grupei G a Ligii Europa, in care golurile vicecampioanei Romaniei au fost marcate de Harlem Gnohere, la scurt timp dupa ce a intrat pe teren.Golurile FCSB au fost inscrise de Gnohere '70, '75. Gnohere intrase pe teren in minutul 69. Pentru gazde a marcat Cuenca '87.