Neymar, amendat cu un milion de euro pentru evaziune fiscala

Un tribunal brazilian l-a amendat cu 3,8 milioane de reali (un milion de euro) pe atacantul Neymar, apreciind ca acesta a actionat cu "rea credinta" pentru a incerca sa intarzie un proces pentru evaziune fiscala, informeaza El Mundo Deportivo.

Amenda il vizeaza pe jucator, pe parintii lui si cele trei firme care se ocupa de cariera lui Neymar, citeaza news.ro.



Sanctiunea fost impunsa de Tribunalul Regional din Brasilia, in cadrul unui proces inceput in 2015 in care i s-a pus sechestru pe bunuri de 192,7 milioane de reali (circa 52,5 milioane de euro) pentru garanatarea platii impozitelor.

Valoarea amenzii reprezinta 2 la suta din ceea ce Fiscul brazilian spera sa primeasca pentru impozite neplatite si amenzi.

Neymar a fost acuzat ca nu a platit impozitele in perioada 2011 - 2013, si s-a folosit de firmele familiei pentru a achita sume mai mici la stat.

Potrivit Fiscului, atacantul de la PSG a infiintat firme doar pentru a primi salariu si drepturile de imagine, pentru a nu plati impozitul pentru persoane fizice (27,5 %) mai mare decat cel pentru persoane juridice, care variaza intre 15 si 25 %.

Judecatorul Carlos Muta a apreciat ca ca Neymar a actionat cu "rea credinta si a atentat la demnitatea Justitiei" prin intentia clara a apararii sale de a prelungi procesul.