Europa League: Hapoel Beer Sheva - FCSB 1-2/ Seara lui Gnohere

"Nu suntem calificati, trebuie sa mai facem trei puncte pentru a fi siguri de acest lucru. Baietii trebuie felicitati pentru jocul pe care l-au facut in aceasta seara. Am inceput meciul foarte bine, am avut ocazii de gol, dar dupa 30 minute cei de la Beer Sheva ne-au pus probleme. Ne-am retras prea mult in repriza a doua, dar prin introducerea ᅡBizonuluiᅡ am reusit sa marcam si sa tinem mai mult de minge. Am suferit pe final, stiam ca sunt periculosi pe benzi si aduc foarte multi jucatori in careu. Importanta e totusi victoria"Hapoel Beer Sheva - FCSB 1-2Lugano - Plzen 3-21 FCSB 9 puncte (7-2)2 Lugano 3 (5-6)3 Plzen 3 (5-7)4 Hapoel Beer Sheva 3 (4-6).Final de meci: FCSB ramane cu victorii pe linie in grupa de Europa League si dupa meciul cu Beer ShevaIntrodus pe teren in minutul 69, Gnohere a facut diferenta pe tabela de scor in doar cinci minute67' Cea mai mare ocazie a gazdelor: Einbinder, scapat din marcaj, suteaza puternic din voleu, la coltul scurt, Nita a respins cu piciorul, cu un reflex de portar de handbalFara faze importante la cele doua porti in primul sfert de ora din repriza a doua. Beer Sheva si FCSB dau senzatia ca trag cu gloante oarbe spre adversarA inceput repriza a douaPauza: Fara gol in meciul Beer Sheva vs FCSB45+1' Nwakaeme, cel mai periculos om al gazdelor, nu gaseste cadrul portii dintr-o pozitie favorabila29' Nwakaeme il pierde pe drum pe Enache (s-a "remarcat" la putin timp dupa ce a intrat pe teren), insa deschiderea scorului este evitata de Nita cu o parada foarte buna26' Contraatac scoala al FCSB-ului: Man ii trimite lui Tanase la intalnire, insa sutul acestuia este blocat de apararea israelienilor. Echipa lui Dica a "desenat" frumos in aceasta faza de atac24' Ogu, lasat mult prea liber la aproximativ 20 de metri, suteaza violent cu stangul, iar mingea se duce putin pe langa poarta lui NitaAccidentat serios, Benzar nu mai poate continua. In locul sau va intra Enache17' Melikson inscrie, insa reusita (una frumoasa) este anulata pe motiv de off-sideDe mentionat doar ocazia mare a lui Budescu in primul sfert de oraInceput bun de meci pentru vicecampioana Romaniei: echipa se apara "sus", departe de poarta lui Nita, iar pressing-ul da roade2' Budescu suteaza din intoarcere, cu stangul, mingea se duce putin pe langa poarta lui Goresh - ocazie mare pentru FCSB1 Goresh - 69 Korhut, 44 Elhamed, 20 Taha, 2 Bitton - 11 Einbinder, 30 Ogu, 15 Broun - 9 Nwakaeme, 14 Sahar, 24 Melikson (cpt) (4-3-3)1 Nita, 15 Momcilovic, 4 Balasa, 2 Benzar - 23 Ovidiu Popescu, 6 Nedelcu - 80 Teixeira, 11 Budescu, 98 Dennis Man - 10 Florin Tanase (cpt)Arbitrul intalnirei este Kevin Blom, ajutat de asistentii Charles Schaap si Joost van Zuilen (toti din Olanda).Meciul se disputa pe "Turner Stadium" din Beer Sheva. Este o arena de "Categoria 4", conform UEFA. Are o capacitate de 16.126 de locuri. A fost inaugurata in septembrie 2015.