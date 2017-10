Lionel Messi, al doilea jucator care marcheaza 100 de goluri in cupele europene

Messi a marcat golul cu numarul 100 in partida pe care formatia sa, FC Barcelona, a castigat-o, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), in fata formatiei Olympiakos Pireu, in etapa a treia a Grupei C a Ligii Campionilor. Argentinianul a marcat golul de 2-0.Lionel Messi a inscris 100 de goluri - 97 in Liga Campionilor si trei in Supercupa Europei - in 122 de meciuri, in timp ce Ronaldo are 113 reusite in 151 de partide.Fotbalistul echipei catalane a marcat primul gol in 2005, intr-un meci cu Panathinaikos Atena, iar al 50-lea in 7 martie 2012, cu Bayern Leverkusen, in optimile Ligii Campionilor. In aceasta ultima partida, castigata de Barcelona cu 7-1, Messi a avut cinci reusite.