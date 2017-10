Liga Campionilor: Anderlecht invinsa cu 4-0 de PSG, Chelsea - AS Roma, scor 3-3, FC Barcelona - Olympiakos 3-1

Formatia Anderlecht Bruxelles, cu Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu rezerve, a fost invinsa, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, de Paris Saint-Germain, intr-un meci din etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor, potrivit news.ro.



Tot miercuri, Chelsea si AS Roma au remizat, scor 3-3, Bayern a invins Celtic cu 3-0 si FC Barcelona s-a impus in meciul cu Olympiakos cu scorul de 3-1, intr-un meci in care a beneficiat de un autogol si Gerard Pique a fost eliminat.

Rezultate din grupele LC:

Grupa A

Benfica Lisabona - Manchester United 0-1

A marcat: Rashford '65

In minutul 90, de la Benfica a fost eliminat Luisao.

TSKA Moscova - FC Basel 0-2

Au marcat: Xhaka '29, Oberlin '90

Grupa B

Anderlecht Bruxelles - Paris Saint-Germain 0-4

Au marcat: Mbappe '3, Cavani '44, Neymar '66, Di Maria '88

Bayern Munchen - Celtic Glasgow 3-0

Au marcat: Muller '17, Kimmich '29, Hummels '51

Grupa C

Qarabag - Atletico Madrid 0-0

Chelsea Londra - AS Roma 3-3

Au marcat: David Luiz '11, Hazard '37, '75 / Kolarov '40, Dzeko '64, '70

Grupa D

FC Barcelona - Olympiakos 3-1

Au marcat: Nikolaou '18 (autogol), Messi '61, Digne '64 / Nikolaou '89

In minutul 42, de la FC Barcelona a fost eliminat Pique.

Juventus Torino - Sporting Lisabona 2-1

Au marcat: Pjanic '29, Mandzukic '84 / Alex Sandro '12 (autogol)