Nationala de fotbal a Romaniei, amicale cu Turcia si Olanda in noiembrie

Disputa cu Turcia (nationala pregatita de Mircea Lucescu) va avea loc in ziua de 9 noiembrie (FRF nu a precizat locul sau ora meciului).Al doilea meci amical, cel cu Olanda, se va disputa pe 14 noiembrie, pe "Arena Nationala".Ultimele dueluri ale Romaniei cu Turcia au avut loc in 2012 (1-0 la Istanbul), respectiv 2013 (0-2 la Bucuresti), in preliminariile Cupei Mondiale din 2014. In aceeasi campanie de calificare, tricolorii au intalnit si Olanda (1-4 la Bucuresti si 0-4 la Amsterdam), transmite News.ro.Nationala Romaniei va disputa urmatoarele jocuri oficiale in septembrie 2018, odata cu debutul noii competitii Liga Natiunilor UEFA. Tragerea la sorti a grupelor va avea loc la 24 ianuarie 2018.