FC Barcelona vs Olympiakos: Banner urias pe Camp Nou pentru apel la dialog in criza catalana

"Un banner de 45x46 metri va fi desfasurat in tribuna laterala de pe Camp Nou, pe care va scrie "Dialeg, respecte i esport" (Dialog, respect si sport, in catalana)", a anuntat FC Barcelona intr-un comunicat.La meci, FC Barcelona i-a invitat in loja de onoare pe Agusti Alcoberro, vicepresedintele Adunarii Nationale Catalane (ANC) si pe Jordi Bosch, secretar al Omnium Cultural.Acest meci este primul sustinut de FC Barcelona pe teren propriu, cu spectatori, dupa referendumul de la 1 octombrie, soldat cu violente si care au dus la decizia ca partida cu Las Palmas sa se joace fara spectatori.