CM 2018: Suedia vs Italia, derbiul meciurilor din barajul de calificare

Irlanda de Nord - ElvetiaCroatia - GreciaDanemarca - IrlandaSuedia - ItaliaPartidele vor avea loc in perioada 9-11 noiembrie (turul) si 12-14 noiembrie (returul).Pana in acest moment, 23 de echipe au obtinut deja calificarea la turneul final de anul viitor:Rusia (echipa gazda, calificata din oficiu),Nigeria, Egipt (ambele din Africa),Brazilia, Uruguay, Argentina, Columbia (toate din America de Sud),Iran, Japonia, Coreea de Sud, Arabia Saudita (toate din Asia),Mexic, Costa Rica, Panama (CONCACAF - America de Nord, Centrala si Caraibe),Germania, Anglia, Belgia, Spania, Polonia, Islanda, Serbia, Franta, Portugalia (toate din Europa).Ultimele noua locuri care duc la Mondial vor fi ocupate dupa cum urmeaza: patru dupa barajul din Europa, doua dupa disputele Peru vs Noua Zeelanda si Australia vs Honduras, iar ultimele trei dupa incheierea preliminariilor din Africa.Tragerea la sorti a grupelor CM 2018 va avea loc pe 1 decembrie, la Moscova.Campionatul Mondial de Fotbal se va disputa in perioada 14 iunie - 15 iulie, in Rusia.