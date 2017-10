PSG: Neymar, bonus de trei milioane de euro pentru eventuala castigare a Balonului de Aur

Aceasta clauza este valabila pe toata durata contractului atacantului, valabil pana in 2022. Daca Neymar castiga Balonul de Aur, suma va fi renegociata pentru un posibil alt trofeu.Neymar se numara printre cei 30 de finalisti pentru trofeul din acest an, insa are mici sanse de a se impune in fata lui Cristiano Ronaldo, considerat favorit in 2017. Brazilianul poate spera la trofeu in 2018.Neymar a fost transferat in vara de PSG, care a platit Barcelonei clauza de reziliere a contractului jucatorului, de 222 de milioane de euro.