Cupa Romaniei: Programul complet al 16-imilor

24.10.2017, ora 16:00, FC Arges - ACSM Politehnica Iasi24.10.2017, ora 18:00, ACS Petrolul 52 - CS Mioveni24.10.2017, ora 19:00, AS FC Universitatea Cluj - CS Stiinta Miroslava24.10.2017, ora 20:30, ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Club Sportiv U Craiova SA25.10.2017, ora 14:00, AFC Hermannstadt - SC FC Voluntari SA25.10.2017, ora 14:30, CS Afumati - AFC UTA Arad25.10.2017, ora 14:30, AFC Unirea 04 Slobozia - AFC ASA 2013 Targu Mures25.10.2017, ora 14:30, ACS FC Academica Clinceni - AFC Chindia Targoviste25.10.2017, ora 14:30, FC Metaloglobus Bucuresti - CS Gaz Metan Medias25.10.2017, ora 14:30, ACS Dacia Unirea Braila - ASC Juventus Bucuresti25.10.2017, ora 14:30, CSM Scolar Resita - SC FC Viitorul SA25.10.2017, ora 16:00, ACS ASU Politehnica Timisoara - ACS Poli Timisoara25.10.2017, ora 18:00, CS Concordia Chiajna - AFC Astra25.10.2017, ora 20:30, CS Sanatatea Servicii Publice Cluj-Napoca - SC Fotbal Club FCSB SA26.10.2017, ora 18:00, AFC Botosani - FC CFR 1907 Cluj SA26.10.2017, ora 21:00, CS Aerostar Bacau - SC Dinamo 1948 SAJocurile din saisprezecimile, optimile si sferturile de finala se disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa, pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab clasata in campionatul precedent. In cazul in care jocurile din Cupa Romaniei urmeaza sa fie televizate in direct si sunt programate in nocturna, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalatie de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiata, care indeplineste conditiile regulamentare necesare disputarii jocului si televizarii.In caz de egalitate dupa 90 de minute de joc, se procedeaza la prelungiri si, dupa caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsa.In conformitate cu modificarea articolul 30, punctul 11 din ROAF, aprobata in sedinta Comitetului Executiv din 8 august 2017, in faza nationala a Cupei Romaniei, in toate jocurile se pot efectua maximum trei inlocuiri de jucatori pe toata durata celor 90 de minute regulamentare de joc. Totodata, va fi permisa efectuarea unei a patra inlocuiri de jucatori numai in reprizele de prelungiri si doar in situatia in care celelalte trei schimbari au fost efectuate pe durata celor 90 de minute regulamentare de joc.