Clasamentul FIFA: Nationala Romaniei, locul 45 in lume - Coborare de patru locuri

In ultima luna, de la ierarhia precedenta, Romania a invins Kazahstan, la Ploiesti, cu 3-1, si a remizat la Copenhaga, cu Danemarca, scor 1-1, in preliminariile Cupei Mondiale din 2018. Tricolorii au ratat calificarea la turneul final din Rusia.In fruntea ierarhiei, Germania se mentine pe locul I, urmata de Brazilia, Portugalia, Argentina si Belgia. Spania a urcat trei pozitii, pana pe locul 8, Peru doua pana pe 10 si Franta una, pana pe locul 7. Peru, calificata in play-off-ul pentru Cupa Mondiala, cu Noua Zeelanda, este in premiera in Top 10.1. Germania 1.631 puncte2. Brazilia 1.619;3. Portugalia 1.446;4. Argentina 1.445;5. Belgia 1.333;6. Polonia 1.323;7. Franta 1.226;8. Spania 1.218;9. Chile 1.173;10. Peru 1.160.Urmatorul clasament va fi dat publicitatii la 23 noiembrie.