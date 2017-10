VIDEO Lazio, victorie imensa pe terenul lui Juventus (2-1); Napoli se impune pe Olimpico, contra Romei

Douglas Costa a deschis scorul pentru gazde in minutul 23, insa dubla lui Ciro Immobile a stabilit invingatoarea (47' si 57' din penalti), Lazio plecand cu toate punctele de pe "Juventus Stadium". In minutul 97', Dybala a ratat o lovitura de la 11 metri.Lazio a pus astfel capat unei serii de 41 de meciuri consecutive fara infrangere pentru Juventus pe propria arena.Insigne (20') i-a adus lui Napoli o victorie foarte importanta pe "Olimpico" contra Romei. In urma succesului, Napoli s-a distantat la cinci puncte de Juventus, a doua clasata din Serie A.1 Napoli 24 puncte2 Inter 19 (-1 joc)3 Juventus 194 Lazio 195 AS Roma 156 AC Torino 12 (-1 joc)7 AC Milan 12 (-1 joc) etc.