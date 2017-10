VIDEO Atletico Madrid - FC Barcelona 1-1/ Primele puncte pierdute de catalani

Tabela de pe "Wanda Metropolitano" a fost modificata pentru prima data de Saul, in minutul 21. Sutul acestuia la coltul lung nu a mai putut fi parat de Ter Stegen. S-a intrat cu 1-0 la pauza, insa in a doua repriza presiunea Barcelonei a fost tot mai pronuntata.Dupa mai multe ocazii ratate (printre care si o bara a lui Messi dintr-o lovitura libera), catalanii au egalat in minutul 82, prin Luis Suarez. Desi a mai avut sansa sa inscrie, Barca nu a mai facut-o, iar partida s-a terminat nedecis, 1-1.Au fost primele puncte pierdute de catalani in acest campionat, dupa sapte victorii consecutive. Pe "Wanda Metropolitano" au fost 64.393 de spectatori.1 FC Barcelona 22 puncte2 Real Madrid 173 Atletico Madrid 164 Sevilla 165 Valencia 15 (-1 joc) etc.