Europa League: Rezultatele inregistrate joi in play-off/ AC Milan a reusit scorul serii; Moti a marcat pentru Ludogoret

AC Milan a rezolvat calificarea in grupele Europa League inca din prima mansa a play-off-ului, trecand cu 6-0 de Shkendija (Macedonia), pe San Siro. In alta partida a serii, Ludogoret Razgrad a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia FK Suduva, unul dintre goluri fiind marcat de Cosmin Moti.





Cosmin Moti a fost integralist la Ludogoret si a primit un cartonas galben in minutul 41, iar celalalt roman de la Ludogoret, Claudiu Keseru, a jucat pana in minutul 88.





Rezultate inregistrate joi in prima mansa a play-off-ului Europa League:





Apollon - FC Midtjylland 3-2 (Kyriakou '15, Jander '70, Pittas 90+1 / Sorloth '38, '74)



BATE Borisov - Oleksandria 1-1 (Ivanici '8 / Banada '19)



Dinamo Zagreb - Skenderbeu 1-1 (A. Henriquez 90+5 / Latifi '37) /

(Alexandru Matel a fost rezerva neutilizata la echipa croata)



FK Krasnodar - Crevna Zvezda 3-2 (Ignatiev '20, Claesson '46, Petrov '66 / Srnici '57, Peisici '71)

(Andrei Ivan nu a fost inclus in lotul lui Krasnodar)



Hafnarfjdour - Sporting Braga 1-2 (Bjornsson '40 / J.P. Dias Fernandes '62, N. Stojiljkovic '79)



PAOK - Ostersunds FK 3-1 (Matos '38, Prijovici '77, '88 p. / Nouri '21)



Vardar Skopje - Fenerbahce 2-0 (T. Barseghyan '20, M. Topal 90 +2' autogol)



Viktoria Plzen - AEK Larnaca 3-1 (M. Bakos '29, '74 penalty, D. Kolar '36 / Acoran '8)



Ludogoret - Suduva Marijampole 2-0 (C. Moti '61, Jura '76)



Panathinaikos - Athletic Bilbao 2-3 (R. Lod '29, Cabezas '55, / Aduriz '68, O. de Marcos '71, Aduriz '74 penalty)







Altach - Maccabi Tel Aviv 0-1 (V. Kjartansson '68)



AC Milan - Skendija 6-0 (An. Silva '13, 28, R. Montolivo '25, '85 F. Borini '67, Antonelli '69)



Ajax - Robenborg 0-1 (S. Adegbenro '77)



FC Viitorul - Salzburg 1-3 (Tucudean '7/ Hwang '2, Wolf '28, Dabbur '31)



FC Bruges - AEK Atena 0-0

(Dorin Rotariu nu a fost inclus in lotul belgienilor)



Legia Varsovia - Sheriff Tiraspol 1-1 (K. Hamalainen '76 / Bayala 87')



NK Domzale - Olympique Marseille 1-1 (Vetrih '12 / Sanson '63)



NK Osijek - Austria Viena 1-2 (Ejupi '15 / Monschein '26, R. Holzhauser '60)



Partizan Belgrad - Videoton 0-0



Everton - Hajduk Split 2-0 (M. Keane '30, I. Gueye '44)



Maritimo - Dinamo Kiev 0-0



Disputele retur vor avea loc in ziua de 24 august.