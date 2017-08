Gheorghe Hagi, dupa 1-3 cu Salzburg: Calificarea e jucata/ Trebuie sa schimbam multe lucruri si personal si colectiv

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, joi seara, dupa meciul pierdut cu scorul de 1-3 de FC Viitorul in fata echipei FC Salzburg, in prima mansa a play-off-ului Ligii Europa, ca in opinia sa calificarea este jucata, potrivit news.ro.



"Cred ca calificarea e jucata", a spus el in conferinta de presa de la finalul meciului.

El a mentionat ca jucatorii sai au facut greseli inexplicabile. "Pregatisem bine, am creat superioritate numerica pe linia de fund, voiam sa dominam... Din pacate timorati, picioarele inghetate, mintea poate si ea, si de aici au venit toate, au fost mai buni decat noi din toate punctele de vedere", a adaugat Hagi.

"Cei de la Salzburg au fost mult mai rapizi decat noi pe tranzitie. Noi am vrut, dar din pacate au fost mult mai rapizi, mult mai puternici. Stateam prost in teren si acele greseli ne-au costat. Ne-am dat seama de realitate, ca nu e buna. Trebuie sa mergem inainte si sa schimbam multe lucruri si personal si colectiv, pentru ca daca nu o sa avem probleme mari. Vom analiza si vom vedea. Nu e bine, nu mai aratam cu eram inainte. Suntem intr-un moment foarte greu, sper sa iesim din el", a spus Hagi la TVR.

Echipa FC Viitorul a fost invinsa, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (3-1), de formatia FC Salzburg, in prima mansa a play-off-ului Ligii Europa.

Au marcat Tucudean '7 pentru FC Viitorul si Hwang '2, Wolf '28 si Dabbur '31 pentru oaspeti.

Partida retur va avea loc joia viiitoare, in Austria.