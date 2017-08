​LIVESCORE FC Viitorul - Salzburg 1-1 (Rep I)/ 7' Tucudean egaleaza pentru campioana Romaniei

1' A inceput partida de la Ovidiu. Echipa lui Gica Hagi a avut lovitura de startRîmniceanu - Boli, Țîru, M. Constantin, Ganea - D. Lopez, Mladen, Vînă - A. Chiţu, Tucudean, Cicâldău. Antrenor: Gica Hagi.Stankovic - Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer - Rzatkowski, Wolf, Samassekou, Berisha - Hwang - Dabbur, . Antrenor: Marco Rose.Anthony Taylor (Anglia) ajutat deGary Beswick si Adam Nunn.Robert Madley (Anglia).Viitorul a fost eliminata de APOEL Nicosia in turul trei preliminar al Champions League (1-0 acasa, 0-4 in deplasare), insa echipa pregatita de Giga Hagi va continua aventura europeana in play-off-ul Europa League.Salzburg, campioana Austriei, a ajuns in play-off-ul Europa League dupa ce a fost eliminata din Champions Legue de Rijeka, 1-1 in tur si 0-0 in retur.Viitorul a inceput perfect noul sezonul, cu un succes in Liga 1, scor 3-0, contra celor de la Gaz Metan Medias. Debutul european cu APOEL a fost si el unul ideal, constantenii castingand prima mansa din turul trei preliminar al Champions League, scor 1-0, pe teren propriu. A urmat insa infrangerea drastica din Cipru, scor 0-4 dupa prelungiri. In Liga 1, Campioana Romaniei nu a mai reusit nicio victorie in ultimele cinci etape si nu a mai inscris niciun gol.Astfel, Viitorul se gaseste pe locul 11 in clasament, cu 5 puncte, dupa sase etape disputate.Dupa primele patru etape din acest sezon al campionatului din Austria, Salzburg se afla pe locul doi, obtinand trei victorii (2-0 cu Wolfsberger AC, 5-1 cu Admira si 1-0 cu Altach) si o remiza (1-1 cu LASK Linz).Anul infiintarii:1933Valoare lot: 38,85 milioane euro, conform transfermarkt.comCel mai scump jucator: Munas Dabbur - 5 milioane euroStadion: Red Bull Arena (31.000 locuri)Palmares: 11 titlturi in Austria (16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 11/12, 09/10, 08/09, 06/07, 96/97, 94/95, 93/94), 5 Cupe ale Austriei (16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 11/12)Media de varsta: 23,8 ani.Salzburg a mai fost de sase ori in grupele Europa League, ultima data chiar in sezonul trecut, o data in grupele Champions League, iar in 1994 a disputat finala Cupei UEFA, contra Interului.In sezonul trecut al Europa League, Salzburg a terminat pe locul trei in grupa I, dupa Schalke si Krasnodar, inregistrand doua victorii, o remiza si trei infrangeri. Ultimul loc in grupa a fost ocupat de Nice.71/72, Uefa, Salzburg - FCM UTA Arad 1-4/3-195/96, CL, Salzburg - Steaua Bucuresti 0-0/0-114/15, EL, Salzburg - Astra Giurgiu 2-1/5-1