Reactia lui Cristiano Ronaldo dupa ce a aflat ca apelul la suspendarea sa a fost respins: "Acest lucru se numeste persecutie"

"Sanctiunea mi se pare exagerata si ridicola. Acest lucru se numeste persecutie. Le multumesc coechipierilor si suporterilor pentru sustinere", a precizat Ronaldo intr-o postare pe reteaua de socializare Instagram.Antrenorul lui Real Madrid, francezul Zinedine Zidane, s-a declarat la randul sau "foarte furios" din cauza acestei sanctiuni, considerata mult prea severa de catre madrileni.Cristiano Ronaldo a fost rezerva la meciul tur dintre Real Madrid si FC Barcelona (3-1), din Supercupa Spaniei, disputat pe stadionul Camp Nou. El a intrat pe teren in repriza secunda, reusind sa-i readuca in avantaj pe madrileni in minutul 80 cu un gol spectaculos, dupa care a primit cartonas galben fiindca si-a scos tricoul. Trei minute mai tarziu, Ronaldo a vazut al doilea cartonas galben, pentru o simulare in careul advers, si a fost eliminat. Portughezul l-a impins pe arbitrul Ricardo De Burgos Bengoetxea inainte de a parasi terenul.Starul lui Real Madrid, care a primit cu aceasta ocazie al 10-lea cartonas rosu din cariera sa, a fost suspendat un meci pentru eliminare si patru meciuri fiindca l-a impins pe arbitru.Din cauza sanctiunii, portughezul a ratat returul cu FC Barcelona din Supercupa Spaniei, castigat cu 2-0 de Real Madrid, care a intrat astfel in posesia trofeului. El va lipsi, totodata, de la partidele de campionat cu Deportivo La Coruna (20 august), Valencia (27 august), Levante (9 septembrie) si Real Sociedad (17 septembrie).