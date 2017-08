FC Viitorul vs Salzburg (de la ora 21:45)/ Campioana Romaniei lupta pentru un loc in grupele Europa League

Rimniceanu - Boli, Tiru, M. Constantin, Cr. Ganea - D. Lopez, Mladen, Vina - A. Chitu, Tucudean, Fl. Coman. Antrenor: Gica Hagi.Stankovic - Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer - Yabo, Samassekou, Minamino, Berisha - Dabbur, Wolf. Antrenor: Marco Rose.Anthony Taylor (Anglia) ajutat deGary Beswick si Adam Nunn.Robert Madley (Anglia).Viitorul a fost eliminata de APOEL Nicosia in turul trei preliminar al Champions League (1-0 acasa, 0-4 in deplasare), insa echipa pregatita de Giga Hagi va continua aventura europeana in play-off-ul Europa League.Salzburg, campioana Austriei, a ajuns in play-off-ul Europa League dupa ce a fost eliminata din Champions Legue de Rijeka, 1-1 in tur si 0-0 in retur.Viitorul a inceput perfect noul sezonul, cu un succes in Liga 1, scor 3-0, contra celor de la Gaz Metan Medias. Debutul european cu APOEL a fost si el unul ideal, constantenii castingand prima mansa din turul trei preliminar al Champions League, scor 1-0, pe teren propriu. A urmat insa infrangerea drastica din Cipru, scor 0-4 dupa prelungiri. In Liga 1, Campioana Romaniei nu a mai reusit nicio victorie in ultimele cinci etape si nu a mai inscris niciun gol.Astfel, Viitorul se gaseste pe locul 11 in clasament, cu 5 puncte, dupa sase etape disputate.Dupa primele patru etape din acest sezon al campionatului din Austria, Salzburg se afla pe locul doi, obtinand trei victorii (2-0 cu Wolfsberger AC, 5-1 cu Admira si 1-0 cu Altach) si o remiza (1-1 cu LASK Linz).Anul infiintarii:1933Valoare lot: 38,85 milioane euro, conform transfermarkt.comCel mai scump jucator: Munas Dabbur - 5 milioane euroStadion: Red Bull Arena (31.000 locuri)Palmares: 11 titlturi in Austria (16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 11/12, 09/10, 08/09, 06/07, 96/97, 94/95, 93/94), 5 Cupe ale Austriei (16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 11/12)Media de varsta: 23,7 ani.Salzburg a mai fost de sase ori in grupele Europa League, ultima data chiar in sezonul trecut, o data in grupele Champions League, iar in 1994 a disputat finala Cupei UEFA, contra Interului.In sezonul trecut al Europa League, Salzburg a terminat pe locul trei in grupa I, dupa Schalke si Krasnodar, inregistrand doua victorii, o remiza si trei infrangeri. Ultimul loc in grupa a fost ocupat de Nice.71/72, Uefa, Salzburg - FCM UTA Arad 1-4/3-195/96, CL, Salzburg - Steaua Bucuresti 0-0/0-114/15, EL, Salzburg - Astra Giurgiu 2-1/5-1"E o dubla importanta. Avem in comun cu adversarii nostri anumite lucruri, suntem doua echipe campioane, tinere, care investesc in tineri, care joaca un fotbal ofensiv, doua echipe care totdeauna incearca sa castige. Aceste lucruri ma fac sa cred ca o sa iasa o dubla importanta, frumoasa, un meci frumos si speram ca noi sa iesim castigatori.Am incredere in echipa, i-am vazut pe jucatori cu entuziasm, motivati, abia asteapta sa jucam meciul si speram sa facem un meci foarte bun, un rezultat pozitiv acasa. Adversarul are o istorie mult mai mare decat noi, bani mai multi, sunt puternici, cu experienta, dar speram sa fim mai buni decat ei.Vor fi doua meciuri extreme de frumoase. Speram sa ne ridicam la inaltimea meciului, cu o mentalitate buna, cu incredere si cu curaj. Nu avem nimic de pierdut, din contra. O sa jucam cu toata increderea, cu curaj si cu fotbalul pe care il stim. Maine trebuie sa nu facem greseli,sa stam bine, sa facem fotbalul pe care il stim. O sa incercam sa iipunem in dificultate. Sper sa fu inspirat. Jocul fara minge trebuie sa fie foarte bun maine din partea fiecarui jucator", a declarat Hagi, potrivit Digi Sport."Calificarea ar fi ceva fantastic, ar fi un lucru extraordinar. Am face iar un lucru nemaipomenit. Orice performanta mare ar fi incredibila pentru noi. Eu am convingerea ca avem sansa noastra egala cu a lor, vom vedea daca va fi asa si pe teren. Singurul dezavantaj mare pe care il avem este ca jucam al doilea meci in deplasare", a mai spus Hagi.Apollon - MidtjyllandBATE - OleksandriyaDinamo Zagreb - SkenderbeuKrasnodar - FK Crvena zvezdaHafnarfjordur - BragaPAOK - OstersundsVardar - FenerbahcePlzen - AEK LarnacaAltach - Maccabi Tel AvivLudogorets - SuduvaPanathinaikos - Ath BilbaoAC Milan - ShkendijaAjax - RosenborgClub Brugge KV - AEK Athens FCDomzale - MarseilleFC Viitorul - SalzburgLegia - Sheriff TiraspolOsijek - Austria ViennaPartizan - VideotonEverton - Hajduk SplitMaritimo - Dinamo Kiev