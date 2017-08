VIDEO Napoli - Nice 2-0/ Gazdele, tot mai aproape de grupele Champions League - Chiriches, doar rezerva

Jucatorii lui Maurizio Sarri au inceput meciul tare, practicand jocul lor caracteristic: pressing violent pe care l-au sustinut¬ pe tot parcursul meciului.In minutul 7, Callejon reia cu capul centrarea lui Hamsik putin peste poarta. Nice raspunde printr-un sut al lui Saint-Maximin care patrunde din flancul stang si trimite balonul peste poarta aparata de Reina.In minutul 13, Mertens primeste o pasa lunga de la Insigne, dribleaza portarul si trimite balonul in poarta goala, reusind sa deschida scorul. Trei minute mai tarziu, acelasi Mertens trimite balonul putin pe langa stalpul din dreapta al portii cu o foarfeca de la 15 metri.Cu zece minute inainte de pauza, Koziello primeste o pasa buna, patrunde in careu, insa trimite putin pe langa poarta. In minutul 40, Saint-Maximin ia o actiune pe cont propriu si expediaza un sut pe jos de la marginea careului, care nu prinde insa cadrul portii lui Reina.Aproape de finalul reprizei, Cardinale respinge, cu un plonjon, sutul cu efect al lui Insigne de la 25 metri. Repriza se incheie cu un corner la care Albiol cere penalty dupa un duel aerian cu Jallet, la care jucatorul spaniol a cerut hent.Repriza secunda debuteaza cu o dubla ratare a napoletanilor. Dupa ce sutul lui Mertens nu este prins de Cardinale, Insigne se arunca dupa balon, insa nu reuseste sa-l trimita in poarta goala.In minutul 61, Mertens trage pe langa din apropierea portii. La jumatatea reprizei, La Marchand loveste gresit balonul cu capul si il trimite in bara transversala a propriei porti.Cu 20 de minute inainte de final, Jallet intervine neglijent la marginea careului si il faulteaza pe Mertens, iar centralul Marciniak arata punctul cu var.Jorginho transforma penalty-ul cu un sut plasat dupa ce portarul s-a aruncat in partea opusa.In minutul 79, Koziello il loveste in picior pe Zielinski cu un tackling intarziat si primeste cartonas rosu, iar la jumatate de minut distanta, Plea primeste al doilea galben pentru proteste si este si el eliminat. Nice termina meciul in 9 jucatori.Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Allan, Jorginho, Hamsik - Callejon, Mertens, InsigneMaggio, Zielinski, Chiriches, Sepe, Rog, Diawara, Milik.Maurizio SarriCardinale - Souquet, Le Merchand, Dante, Sarr - Koziello, Seri, Jallet - Lees Melou, Saint-Maximin - PleaBurner, Walter, Marcel, Makengo, Boscagli, Mahou, Benitez. Antrenor: Lucien FavreSzymon MarciniakNapoli foloseste doar doi jucatori italieni in primul 11, in timp ce Nice se bazeaza pe 9 jucatori din Franta.Echipa din Italia nu a suferit multe modificari fata de sezonul trecut, primul 11 fiind in mare parte acelasi.Din echipa francezilor lipsesc Balotelli (accidentat la genunchi) si Sneijder, nou venit la echipa, a carui conditie fizica nu este inca la nivelul necesar disputarii unui meci de o asemenea importanta.- Echipa italiana doreste sa ajunga pentru a patra oara in ultimele cinci sezoane in grupele UEFA Champions League, singurul sezon in care nu s-au calificat fiind 2014-2015, cand au fost eliminati de Athletic Bilbao in playoff. Sezonul trecut, Napoli a ajuns pana in saisprezecimile turneului, unde au fost eliminati de Real Madrid, echipa care urma sa castige trofeul. Napoletanii sunt o forta acasa, in ultimele 21 de partide europene inregistrand 13 victorii, 6 egaluri si 2 infrangeri.- Aceasta este prima participare in Liga Campionilor, dupa modificarea formatului turneului, pentru echipa de pe Coasta de Azur. Sezonul trecut, Nice a terminat pe ultimul loc in grupa I a Europa League, grupa din care au mai facut parte Schalke 04, Krasnodar si RB Salzburg. Din 20 de partide in deplasare in cupele europene, Nice a castigat una singura, sezonul trecut, la Salzburg, scor 0-1. In rest, acestia au inregistrat 5 egaluri si 14 infrangeri.