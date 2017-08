​VIDEO Supercupa Spaniei: Real Madrid - Barcelona 2-0 (5-1 general)/ Superioritate blanco

Golurile partidei au fost marcate de Asensio in minutul 4 si Benzema in minutul 40.Meciul a debutat cu sutul blocat al lui Modric, pentru ca doua minute mai tarziu scorul sa fie deschis de Asensio (4'), cu un sut superb de la 30 de metri. In minutul 12, Suarez reia peste poarta o pasa buna primita de la Mascherano.Dupa jumatate de ora din meci, Benzema este oprit de o interventie a lui Pique, inainte ca acesta sa trimita spre poarta. Doua minute mai tarziu, Lucas Vasquez trimite un sut de la marginea careului si loveste bara laterala.Cu cinci minute inainte de finalul reprizei, Marcelo trimite un balon pe jos in careu pe care Benzema il preia spectaculos si il trimite in plasa catalanilor cu un voleu bine plasat. Prima repriza a fost dominata clar de madrileni, Barcelona neavand vreo sansa importanta de a marca.Primul semn de viata al Barcelonei este reprezentat de sutul in bara al lui Messi din minutul 52. Nu a trecut mult inainte ca Real sa redevina periculoasa, doua minute mai tarziu, ter Stegen parand cu greu, cu bratul, un sut expediat de Benzema langa bara laterala.In minutul 64, Sergi Roberto nu reuseste sa ajunga la centrarea trimisa de Messi in mijlocul careului.In minutul 70, Barcelona are o tripla ocazie, Sergi Roberto si Messi fiind blocati pe rand de Navas, pentru ca intr-un final Suarez sa trimita balonul in bara cu o lovitura de cap.In repriza a doua s-a simtit o revenire a Barcelonei, permisa si de o usoara relaxare a echipei din Madrid.Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Kovacic, Kroos - Lucas, Benzema, AsensioRezerve: Bale, Casemiro, Casilla, Ceballos, Hernandez, Isco, NachoAntrenor: Zinedine Zidaneter Stegen - Mascherano, Pique, Umtiti - Roberto, Rakitic, Busquets, Gomes, Alba - Messi, SuarezRezerve: Cillesen, Deulofeu, Digne, Paco, Semedo, D. Suarez, VidalAntrenor: Ernesto ValverdeZidane are la Real Madrid acelasi numar de infrangeri (2 cu Atletico Madrid, Wolfsburg, Sevilla, Celta Vigo, Barcelona) si de trofee: 7 (2 Champions League, 2 Supercupe ale Europei, 1 La Liga, 1 Club World Cup si 1 Supercupa a Spaniei).Este al 68-lea meci consecutiv in care Real Madrid marcheaza.Primul galben al partidei a venit de-abia in minutul 88.