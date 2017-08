Becali: Multumit de joc, de rezultat, dar nu ne ghinion. Mi-e teama o echipa ca Sporting va marca gol la Bucuresti

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti seara, ca este multumit de remiza echipei cu Sporting Lisabona, scor 0-0, din turul play-off-ului Ligii Campionilor, dar a apreciat ca se teme ca portughezii vor marca in returul de la Bucuresti, noteaza News.ro."Sunt multumit de joc, de rezultat, dar nu ne ghinion, ocaziile le-am avut noi. Mi-e teama o echipa ca Sporting va marca gol la Bucuresti..numai daca ne ajuta Dumnezeu sa nu primim gol, ca atunci trebuie sa dam doua, ei nu sunt de nebatut, cred ca o putem invinge la Bucuresti, avand publicul de partea noastra. L-am pierdut pe Pintilii, dar vine Budescu, vom avea mai multa calitate. Bucuria e ca am pastrat sansele de calificare, ne calificam acasa. Cu putin noroc, avem sansa de a merge in grupe. E posibil sa fie o cu totul alta echipa schimbata la Bucuresti, dar nu i-am vazut foarte, foarte periculosi. Nu sunt de netrecut, nu sunt Barcelona, Real Madrid sau City, sa zici ca nu-i poti bate. Au fost ocazii clare, la Alibec si Enache, nu se supara nimeni daca era 2-0. Mai vin si forte intr-o saptamana. Mai e Golofca, capata si el incredere, cred ca era si obosit", a declarat Becali la Digisport.Formatia FCSB a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul cu Sporting Lisabona, disputat, marti, in deplasare, in turul play-off-ului Ligii Campionilor. Stelistii au evoluat cu un jucator mai putin dupa eliminarea lui Mihai Pintilii, din minutul 80.Returul va avea loc la 23 august.