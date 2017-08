​LIVE Text: Sporting Lisabona - FCSB (de la ora 21:45)/ Echipele de start - Teixeira este titular

Rui Patricio - Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao - Battaglia, Adrien Silva - Gelson, Podence, Acuna - Bas Dost; Antrenor: Jorge Jesus.Rezerve: Salin, J. Silva, Bruno Fernandes, Bruno Cesar, Medeiros, Figueiredo, Doumbia.Fl. Nita - Enache, Larie, Momcilovic, J. Morais - Pintilii, Ov. Popescu - Teixeira, Fl. Tanase, Golofca - Alibec; Antrenor: Nicolae Dica.Rezerve: Stancioiu, Filip, Gnohere, Pleasca, Vl. Achim, De Amorim, Dennis Man.Felix Brych (Germania), ajutat deMark Borsch si Stefan Lupp.Christian Gittelmann (Germania).Dupa ce a trecut de Viktoria Plzen, 2-2 acasa si 4-1 in deplasare, FCSB are asigurat locul in grupele Europa League, insa forteaza calificarea in grupele Champions League.Ultimul sezon in care FCSB a participat in grupele Champions League a fost in editia 2013-2014 a competitiei, unde le-a avut adversare pe Chelsea, Schalke 04 si FC Basel. Ros-albastrii au terminat pe ultimul loc, avand trei egaluri si 3 infrangeri.FCSB a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor in 2014, cand a fost eliminata in play-off de Ludogoretz, in 2015, cand a fost invinsa de Partizan Belgrad, in turul 3 preliminar, dar si in 2016.In sezonul trecut al Champions League, FCSB a fost eliminata in play-off de Manchester City, scor 0-6 la general (0-5 pe "Arena Nationala" si 0-1 pe "Etihad Stadium").Ros-albastrii au evoluat apoi in grupa L a Europa League, alaturi de Villarreal, FC Zurich si Osmanlispor, insa au acumulat doar 6 puncte si au incheiat pe locul trei (dupa Osmanlispor si Villarreal).Dupa sase etape disputate in actualul sezon al Ligii 1, FCSB se afla pe locul patru, cu 12 puncte, inregistrand trei victorii si trei remize. Echipa lui Nicolae Dica vine dupa doua remize dezamagitoare pe teren propriu, 1-1 cu Astra Giurgiu si 1-1 cu CSM Poli Iasi.Sporting Lisabona este o echipa infiintata in anul 1906 si are in palmares 18 titluri in Portugalia (1940-41, 1943-44, 1946-47, 1947-48, 1948-49, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1957-58, 1961-62, 1965-66, 1969-70, 1973-74, 1979-80, 1981-82, 1999-2000, 2001-02), 16 Cupe ale Portugaliei (1940-41, 1944-45, 1945-46, 1947-48, 1953-54, 1962-63, 1970-71, 1972-73, 1973-74, 1977-78, 1981-82, 1994-95, 2001-02, 2006-07, 2007-08, 2014-15), 8 Supercupe ale Portugaliei (1982, 1987, 1995, 2000, 2002, 2007, 2008, 2015) si o Cupa a Cupelor (1963-64).In aceasta vara, Sporting a realizat transferuri de 23,60 de milioane de euro, cel mai scump jucator adus la echipa fiind Marcos Acuna de la Racing Club din Argentina (9,6 milioane de euro).Sporting a vandut jucatori in valoare de 20,10 milioane de euro, cel mai scump jucator vandut fiind Ruben Semedo la Villarreal (14 milioane de euro).Sporting a terminat pe locul trei in editia trecuta a campionatului din Portugalia, la 12 puncte in spatele campioanei Benfica. Pozitia a doua a fost ocupata de FC Porto.In primele doua etape din actuala editie de campionat, echipa pregatita de Jorge Jesus a obtinut doua victorii: 2-0 cu Aves si 1-0 cu Setubal.Cea mai buna performanta europeana inregistrata de Sporting o reprezinta finala Cupei UEFA din 2005, cand a fost invinsa de CSKA Moscova, scor 3-1.In sezonul trecut al Champions League, Sporting a terminat pe locul patru in grupa F a competitiei, cu trei puncte, dupa Borussia Dortmund, Real Madrid si Legia Varsovia. Pana acum "Leii"' au jucat de 7 ori in grupele Ligii Campionilor, in sezoanele 1997-1998, 2000-2001 (prima faza a grupelor), 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2014-2015 si 2016-2017. Lusitanii nu au trecut niciodata de play-off-ul Ligii, fiind eliminati de Fiorentina in 2009 si de CSKA Moscova in 2015.Ladislau Boloni a antrenat Sporting Lisabona in perioada 2001 - 2003. In primul sezon pe banca lusitanilor, Boloni a reusit tripla, castigand campionatul, Cupa si Supercupa Portugaliei.Potrivit transfermarkt, lotul lui Sporting este cotat la 195,90 milioane de euro, in timp ce lotul echipei FCSB valoreaza 24,00 milioane de euro.FCSB si Sporting Lisabona nu s-au intalnit niciodata in meciuri oficiale din cupele europene.87/88, CCE, Steaua Bucuresti - Benfica 0-0/ 0-294/95, CL, Benfica - Steaua Bucuresti 2-1/ 1-114/15, EL, Steaua Bucuresti - Rio Ave 2-1/ 2-290/91, Uefa, Sporting Lisbona - Poli Timisoara 7-0/ 0-291/92, Uefa, Sporting Lisbona - Dinamo Bucucuresti 1-0/ 0-211/12, EL, Sporting Lisabona - Vaslui 2-0/ 0-1