Paulinho, primul transfer al Barcelonei dupa plecarea lui Neymar

"FC Barcelona si Guangzhou Evergrande au ajuns la un acord pentru transferul lui Paulinho, pentru 40 de milioane de euro. Clauza de reziliere a contractului e fixata la 120 de milioane de euro. Paulinho va efectua vizita medicala joi si atunci va si semna contractul, urmand sa fie prezentat in aceeasi zi" -Paulinho a bifat deja 41 de prezente in prima reprezentativa de fotbal a Braziliei, reusind sa inscrie de 9 ori. S-a aflat pe teren alaturi de Selecao la Campionatul Mondial de fotbal din 2014.Fotbalistul a ajuns in China, la Guangzhou Evergrande, in 2015, fiind transferat de la Tottenham in schimbul a 14 milioane de euro.