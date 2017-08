Supercupa Spaniei: Cristiano Ronaldo, cel putin patru etape de suspendare dupa ce l-a impins pe arbitru

Ronaldo a intrat pe teren in minutul 58, la scorul de 1-0, pentru echipa sa, Real Madrid, in locul lui Benzema. El a marcat golul de 2-1, in minutul 80, dupa care si-a scos tricoul, primind un cartonas galben pentru gestul sau.Portughezul a incasat al doilea galben in minutul 82, cand De Burgos a considerat ca a simulat o cadere in careu. Nervos ca a fost eliminat, Ronaldo l-a impins, nu foarte tare, pe centralul aflat cu spatele la jucator.Pentru acest gest, consemnat de arbitru in raportul sau, Ronaldo risca o suspendare intre patru si 12 etape.Real Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1 (0-0), pe FC Barcelona, in prima mansa a Supercupei Spaniei.Golurile au fost marcate de Messi '77 (p), respectiv Pique '50 (autogol), Ronaldo '80 si Asensio '90.Returul va avea loc miercuri, la Madrid.