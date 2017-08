CM 2018, preliminarii: Christoph Daum a anuntat lotul Romaniei pentru meciurile cu Armenia si Muntenegru

Partida cu Armenia va avea loc pe 1 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala, in timp ce meciul din deplasare cu Muntenegru se va disputa pe 4 septembrie, de la ora 21:45.*in paranteza: selectiile/ numarul de goluriCiprian Tatarusanu (FC Nantes, 44/0), Costel Pantilimon (Watford, 25/0), Florin Nita (FCSB, 0/0)Bogdan Tiru (FC Viitorul, 2/0), Vlad Chiriches (Napoli, 47/0), Valerica Gaman (Karabukspor, 13/1), Alin Tosca (Betis, 7/0), Romario Benzar (FCSB, 7/0), Steliano Filip (Dinamo, 7/0), Cristian Ganea (FC Viitorul, 1/0), Sergiu Hanca (Dinamo, 2/0)Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Razvan Marin (Standard, 7/1), Nicolae Stanciu (Anderlecht, 14/6), Mihai Pintilii (FCSB, 36/1), Alexandru Baluta (CSU Craiova, 1/1), Ciprian Deac (CFR Cluj, 11/0), Alexandru Maxim (Mainz, 27/1)Andrei Ivan (FC Krasnodar, 5/0), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 28/4), Bogdan Stancu (Bursaspor, 50/14), Florin Andone (Deportivo, 15/1), Adrian Popa (Reading, 21/3)Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Cosmin Moti (Ludogorets, 10/0), Alexandru Matel (Dinamo Zagreb, 17/0), Ionut Nedelcearu (Dinamo, 0/0), Dragos Nedelcu (FCSB, 1/0), Constantin Budescu (FCSB, 4/2), Dorin Rotariu (Club Brugge, 4/0), Gheorghe Grozav (Karabukspor, 15/3), George Puscas (Benevento, 0/0), Florin Tanase (FCSB, 2/0), Catalin Golofca (FCSB, 0/0).Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-1Armenia - Kazahstan 2-0Muntenegru - Polonia 1-2Kazahstan - Danemarca 1-3Muntenegru - Armenia 4-11 Polonia 16 puncte (15-7)2 Muntenegru 10 (14-7)3 Danemarca 10 (10-6)4 Romania 6 (7-7)5 Armenia 6 (7-14)6 Kazahstan 2 (4-16).1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, Romania - Armenia (ora 21:45)4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Romania, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, Romania - Kazahstan (ora21:45)8 octombrie 2017: Danemarca - Romania, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00).Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.