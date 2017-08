​Liga 1: CSM Poli Iasi - Dinamo 2-1/ Victoria a venit in prelungiri

Au inscris Kizito '80 si Jo Santos '90+4 pentru Poli Iasi, respectiv Nemec '9 pentru Dinamo.0-1: Nemec a inscris cu capul de la 11 metri, dupa o centrare a lui Anton.In minutul 74, de la Dinamo a fost eliminat Ionut Nedelcearu, dupa ce a primit al doilea cartonas galben.1-1: Kizito a egalat cu un sut din trei metri.In minutul 85, a fost eliminat si Kamer Qaka de la Poli Iasi, tot dupa primirea celui de-al doilea cartonas galben.2-1: Jo Santos a inscris din opt metri, profitand de o eroare a lui Hanca."Imi felicit jucatorii. Am vazut o echipa determinata, care a crezut chiar daca a fost condusa cu 1-0. Am dominat meciul, am jucat un fotbal frumos, ne-am creat situatii, am incercat sa-i prindem pe contraatac... Insa important este sa ramanem ponderati. Am reusit o victorie importanta, este o bucurie mare, dar ne asteapta o partida grea contra celor de la Astra si trebuie sa ramanem conectati in continuare, pentru ca se poate. Am sansa sa lucrez cu jucatori care au calitate. Vreau sa ramanem concentrati pe mai departe. Sunt incantat, Catalin Stefanescu si Jo si-au facut simtita prezenta, la fel si Kizito. Fotbalul a rasplatit pe cei care au jucat mai bine","Nu-mi explic caderea asta de dupa eliminarea lui Nedelcearu. Stiu ca vrem sa castigam fiecare meci, dar chiar asa sa nu avem un pic de minte si sa stim cand e bun un punct... Prima repriza a fost controlata de noi, 1-0, am avut ocazii. O echipa pe care daca ii lasi iti pun probleme. Noi i-am lasat sa ne puna probleme. Am jucat foarte prost in ultimele 30 de minute. Felicit echipa Poli Iasi pentru daruire, pentru felul in care si-au dorit aceasta victorie. Trebuie sa imi cert jucatorii pentru ca nu e posibil sa faci asemenea greseli, daca ne gandim la titlu si facem asemenea greseli este inadmisibil. Daca facem astfel de greseli orice echipa poate sa ne puna probleme si sa ne bata. Am avut controlul meciului, puteam sa dam 2-0. Inexplicabile greselile pe care le facem, inclusiv Nedelcearu, al doilea galben...",Contra a mentionat ca daca echipa va avea in continuare astfel de prestatii va lua masuri. "Bineinteles, daca vom continua asa trebuie sa gasim solutii. Am aratat foarte prost in ultimele 30 de minute si asta ma preocupa foarte mult. Daca vrem sa aratam ca o echipa care se bate la titlu, nu putem sa aratam cum am aratat in ultima jumatate de ora. Albin mai are de munca, cum probabil mai au de munca si altii. Cu totii avem de munca pentru ca am pierdut un punct astazi. Din pacate am pierdut astazi un punct cel putin, le-am facut cadou doua puncte celor de la Iasi. Daca vom arata asa poate nu prindem nici play-off-ul. Am avut meciul in mana pana in minutul 60, dupa care l-am pierdut complet. Au fost greseli copilaresti", a adaugat tehnicianul.CSM Politehnica Iasi: Kelava - Tiago Almeida, Frasinescu, Cioinac, Badic - Chelaru, Qaka - Platini, P. Mendes (Kizito '54), Sin (Jo Santos '54) - A. Cristea (Stefanescu '77). Antrenor: Flavius StoicanDinamo Bucuresti: Penedo - Romera, Nedelcearu, Maric, Katsikas - Mahlangu, P. Anton - Hanca, Albin (Costache '67), Salomao (Bumba '63) - Nemec (Rivaldinho '81). Antrenor: Cosmin ContraCartonase galbene: Platini '30, Tiago '41, Qaka '60, '85, Cioinac '60, Jo Santos '71 / Nedelcearu '14, '74, Maric '17, Anton '17, Albin '20, Romera '64, Bumba '73, Nemec '78Cartonase rosii: Qaka '85 / Nedelcearu '74Arbitri: Sebastian Coltescu - Mircea Orbulet, Daniel Mitruti - Marian BarbuObservatori: Marin Petrache, Ioan OnicasDinamovistul Steliano Filip, suspendat, a urmarit meciul din tribuna.ACS Poli Timisoara - FC Viitorul 0-0Concordia Chiajna - Juventus Bucuresti 1-1FCSB - Astra Giurgiu 1-1CS U Craiova - FC Botosani 1-0CSM Poli Iasi - Dinamo Bucuresti 2-118:30 Voluntari - Gaz Metan Medias21:00 Sepsi - CFR ClujSursa foto: soccerstand.com