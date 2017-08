VIDEO Manchester United - West Ham United 4-0/ Romelu Lukaku a reusit o "dubla"

Golurile victoriei au fost marcate de Lukaku '44, '52, Martial '87 si Pogba '90.Potrivit L'Equipe, Romelu Lukaku este al patrulea jucator care reuseste o dubla la primul sau meci in Premier League pentru United, dupa Ruud Van Nistelrooy (2001), James Wilson (2014) si Marcus Rashford (2016), scrie News.ro.Tot duminica, Tottenham s-a impus in deplasare, cu scorul de 2-0, in fata echipei Newcastle United. Golurile au fost inscrise de Alli '61 si Davies '70.De la gazde a fost eliminat Shelvey, in minutul 48.Arsenal - Leicester 4-3Watford - Liverpool 3-3Chelsea - Burnley 2-3Crystal Palace - Huddersfield 0-3Everton - Stoke 1-0Southampton - Swansea 0-0West Brom - Bournemouth 1-0Brighton - Manchester City 0-2