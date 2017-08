​Liga 1: FCSB - Astra Giurgiu 1-1/ A doua remiza consecutiva pentru echipa lui Nicolae Dica

Giurgiuvenii au evoluat in zece din minutul 83, cand a fost eliminat Alex Ionita.Astra a deschis scorul inca din minutul 7, prin Moise, in timp ce Gnohere a egalat in minutul 65, dupa o deviere a lui Achim.In minutul 72, Golofca a reusit sa marcheze, dupa o pasa primita de la Achim, dar asistentul Vladimir Urzica a semnalizat ofsaid, iar golul a fost anulat.FCSB: Nita - R. Benzar, Nedelcu, Balasa (Larie '46), Pleasca - Achim, Ov. Popescu - Teixeira (Golofca '10), Man (Tanase '46), De Amorim - Gnohere. Antrenor: Nicolae DicaAstra Giurgiu: Iliev - Belu, Bejan, Polczak, Stan (Radunovici '46) - Mrzljak, Dandea - Gheorghe, Ionita, Moise (Pitian '74) - Abang (Nicoara '65). Antrenor: Edward IordanescuCartonase galbene: Benzar '69, Gnohere '80, Larie '82 / Gheorghe '24, Dandea '30, Moise '70, Ionita '80, '83Cartonas rosu: Ionita '83Meciul a fost arbitrat de Adrian Viorel Cojocaru, ajutat de asistentii Sebastian Eugen Gheorghe si Vladimir Urzica.Arbitru de rezerva a fost Horia Gabriel Mladinovici.Sursa foto: soccerstand.com