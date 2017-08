VIDEO Arsenal - Leicester 4-3/ Spectacol in primul meci al sezonului din Premier League - "Tunarii" au revenit de la 2-3

In primele cinci minute ale partidei de pe Emirates Stadium s-au marcat doua goluri. La doar doua minute de la fluierul de start, Lacazette a inscris primul sau gol in tricoul lui Arsenal, insa Okazaki (5') a egalat imediat. Vardy a adus-o in avantaj pe Leicester in minutul 29, dar Welbeck a restabilit egalitatea in prelungirile primei reprize (45+2').Vardy a reusit "dubla" in minutul 56, insa Wenger a mutat inspirat, introducandu-i pe teren pe Ramsey si Giroud. Ramsey a egalat in minutul 83, iar Giroud (85') a adus victoria "tunarilor" cu cinci minute inainte de final.14:30 Watford - Liverpool17:00 Chelsea - Burnley17:00 Crystal Palace - Huddersfield17:00 Everton - Stoke17:00 Southampton - Swansea17:00 West Brom - Bournemouth19:30 Brighton - Manchester City15:30 Newcastle - Tottenham18:00 Manchester United - West Ham